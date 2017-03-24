Заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Николай Долонин заявил журналистам, что в связи с нападением в Чечне все части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в полную боевую готовность.

- Все части Росгвардии, а также МВД и военные приведены в боевую готовность. Такие дерзкие нападения случались в 1990-х. Будет усилена разведка. Все мероприятия проводятся совместно с МВД и ФСБ, - цитирует Долонина ТАСС.

Ранее сообщалось, что боевики совершили попытку захвата одной из частей Росгвардии, дислоцирующейся на территории Чечни. В результате нападения погибли шестеро бойцов Росгвардии, ответным огнем были уничтожены шестеро боевиков, личности троих из них уже установлены.