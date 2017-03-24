Все части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в полную боевую готовность
Заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Николай Долонин заявил журналистам, что в связи с нападением в Чечне все части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в полную боевую готовность.
- Все части Росгвардии, а также МВД и военные приведены в боевую готовность. Такие дерзкие нападения случались в 1990-х. Будет усилена разведка. Все мероприятия проводятся совместно с МВД и ФСБ, - цитирует Долонина ТАСС.
Ранее сообщалось, что боевики совершили попытку захвата одной из частей Росгвардии, дислоцирующейся на территории Чечни. В результате нападения погибли шестеро бойцов Росгвардии, ответным огнем были уничтожены шестеро боевиков, личности троих из них уже установлены.
Следующая новость Женщины стареют быстрее мужчин
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии