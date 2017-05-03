Часть пострадавших при турбулентности пассажиров «Аэрофлота» выписаны из больницы
Четверо россиян, получивших травмы в результате попадания самолета «Аэрофлота» в «воздушную яму» в небе над Таиландом, выписаны из больницы в Бангкоке.
В настоящее время в медучреждении остаются еще 11 пассажиров самолета. Двое из них находятся в палате интенсивной терапии. Самочувствие остальные медики оценивают как удовлетворительное, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на посольство РФ в Таиланде.
Инцидент произошел 1 мая. В общей сложности травмы получили 27 человек.
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