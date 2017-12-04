Часть музыки «ВКонтакте» станет доступна только по подписке
Социальная сеть «ВКонтакте» перенесет часть музыкального контента в платный раздел, который станет доступным только по подписке.
Отмечается, что речь идет об альбомах, выпущенных несколько десятилетий назад. В качестве примера приводится альбом группы «Pink Floyd» - «The Wall» (1979).
Критерии, по которым музыка становится доступной только за деньги, не раскрываются, но сообщается, что ограничение доступа выполняется по требованию правообладателей, сообщает RG.ru.
В начале ноября «ВКонтакте» сократила время прослушивания музыки на мобильных устройствах в фоновом режиме до 30 минут в сутки. Чтобы снять ограничение, пользователям предлагается купить подписку.
Следующая новость Лидеры КНДР и США претендуют на звание «Человек года»
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии