Часть музыки «ВКонтакте» станет доступна только по подписке

Социальная сеть «ВКонтакте» перенесет часть музыкального контента в платный раздел, который станет доступным только по подписке.

Отмечается, что речь идет об альбомах, выпущенных несколько десятилетий назад. В качестве примера приводится альбом группы «Pink Floyd» - «The Wall» (1979).

Критерии, по которым музыка становится доступной только за деньги, не раскрываются, но сообщается, что ограничение доступа выполняется по требованию правообладателей, сообщает RG.ru.

В начале ноября «ВКонтакте» сократила время прослушивания музыки на мобильных устройствах в фоновом режиме до 30 минут в сутки. Чтобы снять ограничение, пользователям предлагается купить подписку.