Часть жилого дома рухнула в Риме
В Риме произошло обрушение части четырехэтажного жилого дома в одном из центральных районов.
Происшествие случилось в ночь на субботу. Очевидцы сообщили, что незадолго до инцидента на стенах дома появились трещины. Сотрудники пожарной службы произвели эвакуацию жильцов, поэтому пострадавших нет.
По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за размытия фундамента грунтовыми водами, сообщает РИА "Новости". Власти Рима пообещали помочь владельцам квартир, чья недвижимость оказалась повреждена или уничтожена.
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