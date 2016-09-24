Часть жилого дома рухнула в Риме

В Риме произошло обрушение части четырехэтажного жилого дома в одном из центральных районов.

Происшествие случилось в ночь на субботу. Очевидцы сообщили, что незадолго до инцидента на стенах дома появились трещины. Сотрудники пожарной службы произвели эвакуацию жильцов, поэтому пострадавших нет.

По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за размытия фундамента грунтовыми водами, сообщает РИА "Новости". Власти Рима пообещали помочь владельцам квартир, чья недвижимость оказалась повреждена или уничтожена.