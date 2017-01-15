За 12 часов в Москве выпало около 12 процентов месячной нормы осадков
В Москве прошел сильный снегопад. В столице выпало около 12 процентов месячной нормы осадков. Метеорологи оценили снежный покров в пять сантиметров.
Январская норма составляет около 12 сантиметров, сообщает ТАСС. Снегопад продолжится до утра 16 января. Синоптики предупреждают, что в Москве утром возможен туман.
Ночью подморозит до минут 4-6 градусов. Сегодня в Москве в уборке города задействовано более 10 тысяч единиц техники. Также в работах участвуют 38 человек.
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