За 12 часов в Москве выпало около 12 процентов месячной нормы осадков

В Москве прошел сильный снегопад. В столице выпало около 12 процентов месячной нормы осадков. Метеорологи оценили снежный покров в пять сантиметров.

Январская норма составляет около 12 сантиметров, сообщает ТАСС. Снегопад продолжится до утра 16 января. Синоптики предупреждают, что в Москве утром возможен туман.

Ночью подморозит до минут 4-6 градусов. Сегодня в Москве в уборке города задействовано более 10 тысяч единиц техники. Также в работах участвуют 38 человек.