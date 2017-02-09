Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках

Немецкая версия издания Charlie Hebdo поместила на обложку карикатуру, на которой канцлер Германии Ангела Меркель держит в руках отрубленную голову кандидата в Бундестаг Мартина Шульца.

Как уточняется в материале, в другой руке Меркель держит нож. Рядом помещена миниатюра обложки журнала Der Spiegel, на которой изображен президент США Дональд Трамп с головой статуи Свободы в руке. Этот номер вышел в свет 4 февраля 2017 года и был жестко раскритикован коллегами. Обозреватель газеты Die Welt Клемент Вергин опубликовал материал под названием «Обложка Spiegel обесценивает журналистику».

Подпись на карикатуре, изображающей Меркель, гласит: «Читатели Spiegel вне себя». По некоторым данным, редакция немецкой версии Charlie Hebdo объяснила такую подпись «жестом уважения к коллегам в Гамбурге». Об этом сообщает ТАСС.

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