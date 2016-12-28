Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154 в Сочи
Авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны РФ в Сочи посвятил карикатуру французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo.
Издание опубликовало рисунок, на котором изображен военный в падающем самолете, он произносит звук «А-а-а-а!» Подпись к карикатуре гласит: «Репертуар военного хора расширяется», - сообщает RT.
В российских социальных сетях публикация карикатуры вызвала бурю возмущения.
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