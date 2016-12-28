Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154 в Сочи

Ученые спровоцировали мощнейший взрыв в Подмосковье

Ученые из Российской академии наук совершили мощнейший взрыв на полигоне на территории Московской области. С подмогой наблюдения за водородом в экстремальном состоянии специалисты попытались понять, какие собственно процессы случаются в недрах Сатурна и Юпитера