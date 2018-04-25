Бюджет Пенсионного фонда РФ затянул ремень до позвоночника
По данным Министерства труда России, дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2018 году может быть увеличен в 2,4 раза.
Тем не менее, ведомство заявляет, что все обязательства по выплате пенсий и другие обязательства перед гражданами выполняются, и будут выполняться в дальнейшем.
В действующем законе о бюджете ПФР прогнозируемый общий объем доходов составляет 8,33 трлн рублей, прогнозируемый объем расходов — 8,43 трлн рублей, дефицит — 106,57 млрд рублей.
Согласно предлагаемым Минтрудом изменениям, прогнозируемый объем доходов в 2018 году составит 8,26 трлн рублей, объем расходов — 8,52 трлн рублей, передает RNS.
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