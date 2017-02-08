Бюджет фильма о катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС составил почти миллиард рублей
В 2019 году в отечественный прокат выйдет художественная кинолента о крупнейшей катастрофе в истории российской энергетике, сообщили создатели фильма.
«На создание картины затрачено порядка 800 миллионов (рублей), дешевле сделать это невозможно», - цитирует ТАСС продюсера Алексея Петрухина. По его словам, фильм «Гидроагрегат» будет выпущен в прокат к 10-летию трагических событий, весной или летом 2019 года.
Катастрофа на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции произошла 17 августа 2009 года и унесла жизни 75 человек.
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