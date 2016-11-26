Бывший замначальника таможни Внуково отправлен под арест

Бывшему замначальнику таможни аэропорта Внуково Роману Курзенкову избрана мера пресечения в виде заключения подстражу.

В соответствии с решением Мещанского суда Москвы Курзенков пробудет под арестом до 26 января 2017 года. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Курзенков, подозреваемый в организации контрабанды и объявленный в международный розыск, был задержан при попытке выехать в Казахстан.