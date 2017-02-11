Бывший замглавы Генштаба Украины скончался на рабочем месте

Руководитель Национального университета обороны, бывший заместитель главы Генштаба Украины Геннадий Воробьев умер на рабочем месте.

Об этом стало известно из сообщения советника президента Юрия Бирюкова в сети Facebook.

Он написал, что Воробьев провел совещание, затем вернулся в свой рабочий кабинет в Университете обороны Украины и умер.

Пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко также подтвердил смерть Воробьева: «Внезапно. На рабочем месте умер один из руководителей украинской армии генерал-полковник Геннадий Воробьёв. Он руководил на передовой линии фронта в 2014—2016 годах».

Геннадий Воробьев с 2009 года занимал должность командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, а в 2014 году стал первым заместителем главы Генерального штаба Вооруженных сил. С мая 2016 года Воробьев занял пост исполняющего обязанности начальника Национального университета обороны Украины, - сообщает РБК.