Бывший заместитель Улюкаева стал вице-премьером Крыма

Павел Королев, ранее занимавший пост заместителя экс-главы МЭР Алексея Улюкаева, назначен вице-премьером правительства Крыма.

Его кандидатура была предложена главой республики Сергеем Аксеновым. Крымский парламент эту инициативу поддержал, сообщает РИА «Новости».

По словам Аксенова, в ведении Королева будут находиться земельные и имущественные вопросы.