Бывший заместитель Улюкаева стал вице-премьером Крыма
Павел Королев, ранее занимавший пост заместителя экс-главы МЭР Алексея Улюкаева, назначен вице-премьером правительства Крыма.
Его кандидатура была предложена главой республики Сергеем Аксеновым. Крымский парламент эту инициативу поддержал, сообщает РИА «Новости».
По словам Аксенова, в ведении Королева будут находиться земельные и имущественные вопросы.
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