Бывший заместитель министра ЖКХ Подмосковья скончался в московском СИЗО

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве подтвердили факт кончины бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Владимира Гусева в СИЗО-4 в Москве, где он находился по делу о растрате в особо крупных размерах.

По предварительным данным, 52-летний чиновник потерял сознание во время прогулки 9 ноября и вскоре после этого скончался предположительно от острой сердечной недостаточности, - сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.

По факту смерти подследственного проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, проверяются действия сотрудников СИЗО.

Гусеву предъявили обвинение в растрате 5,5 миллиона рублей, он был задержан в конце января 2016 года в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Израиль.