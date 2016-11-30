Бывший заместитель главы Минфина США попросил у Путина российское гражданство

Политический и экономический обозреватель, бывший заместитель министра финансов США при президенте Рональде Рейгане Пол Робертс обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Таким образом бывший финансист отреагировал на публикацию в Washington Post, в которой утверждается, что Робертс является «российским агентом».

«Уважаемый Президент Путин! Сейчас, после того, как агент ЦРУ Крег Тимберг, выступающий в качестве репортера газеты Washington Post, провалил мое прикрытие и изобличил меня как российского агента, я подумал о том, что мог бы попросить у Вас российский паспорт и немного дипломатического прикрытия, возможно, помощника по связям с прессой в российском посольстве в Вашингтоне — до тех пор, пока я не выберусь из этой страны», - цитирует текст открытого письма Робертса ПРАЙМ.