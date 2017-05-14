Бывший возлюбленный принцессы Дианы перенес инсульт
Бывший возлюбленный принцессы Дианы, экс-офицер Джеймс Хьюитт перенес инсульт.
Как пишет «Интерфакс», 58-летний военный пережил хирургическое вмешательство и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. Источник, близкий к семье Хьюитта, сообщил: «Все было очень серьезно, но надеюсь, сейчас все в порядке. Он идет на поправку и переведен в Эксетер».
Ранее в интервью в программе Sunday Night он опроверг слухи о том, что является отцом малдшего сына принцессы Дианы - принца Гарри.
Ее роман с инструктором по верховой езде длился с 1987 по 1992 годы. Брак принцессы с принцем Чарльзом распался в 1992 году.
31 августа 1997 года она погибла в ДТП в столице Франции.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии