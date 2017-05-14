Бывший возлюбленный принцессы Дианы перенес инсульт

Бывший возлюбленный принцессы Дианы, экс-офицер Джеймс Хьюитт перенес инсульт.

Как пишет «Интерфакс», 58-летний военный пережил хирургическое вмешательство и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. Источник, близкий к семье Хьюитта, сообщил: «Все было очень серьезно, но надеюсь, сейчас все в порядке. Он идет на поправку и переведен в Эксетер».

Ранее в интервью в программе Sunday Night он опроверг слухи о том, что является отцом малдшего сына принцессы Дианы - принца Гарри.

Ее роман с инструктором по верховой езде длился с 1987 по 1992 годы. Брак принцессы с принцем Чарльзом распался в 1992 году.

31 августа 1997 года она погибла в ДТП в столице Франции.