Бывший владелец Черкизовского рынка признан банкротом
Арбитражный суд Московской области признал экс-владельца Черкизовского рынка и основателя группы АСТ Тельмана Исмаилова банкротом.
Ему назначен финансовый управляющий Валерий Кубелун, а также запущена процедура по распродаже имущества, передает РИА «Новости».
В августе прошлого года в отношении Исмаилова была запущена процедура реструктуризации долгов. Однако финансовый управляющий бизнесмена Алексей Грудцин заявил, что Исмаилов не стремится контактировать с кредиторами и предлагает нереалистичный план по реструктуризации.
В конце 2015 года Исмаилов уже признавался банкротом, но это решение суда было впоследствии отменено по инициативе Банка Москвы.
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