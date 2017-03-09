Бывший владелец Черкизовского рынка признан банкротом

Арбитражный суд Московской области признал экс-владельца Черкизовского рынка и основателя группы АСТ Тельмана Исмаилова банкротом.

Ему назначен финансовый управляющий Валерий Кубелун, а также запущена процедура по распродаже имущества, передает РИА «Новости».

В августе прошлого года в отношении Исмаилова была запущена процедура реструктуризации долгов. Однако финансовый управляющий бизнесмена Алексей Грудцин заявил, что Исмаилов не стремится контактировать с кредиторами и предлагает нереалистичный план по реструктуризации.

В конце 2015 года Исмаилов уже признавался банкротом, но это решение суда было впоследствии отменено по инициативе Банка Москвы.