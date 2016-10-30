Бывший вице-губернатор Владимирской области Хвостов арестован решением суда

Октябрьский районный суд города Владимира удовлетворил ходатайство следствия и избрал мерой пресечения в отношении бывшего вице-губернатора Владимирской области по строительству Дмитрия Хвостова, подозреваемого в крупной растрате, заключение под стражу до 25 декабря 2016 года.

Ранее сообщалось, что 26 октября Хвостов был задержан в Краснодаре и доставлен во Владимир, где помещен в изолятор временного содержания. Ему инкриминируется растрата более 230 миллионов рублей и получение взятки в особо крупном размере.

«С учетом тяжести совершенного коррупционного преступления, исключения фактора вмешательства в работу следствия и оперативных служб, в том числе при проведении мероприятий по иным фактам противоправного поведения бывшего высокопоставленного должностного лица, следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении Хвостова меры пресечения в виде заключения под стражу», - цитирует сообщение суда РИА «Новости».

По данным Следственного комитета РФ, Хвостов в 2014 году за взятку в 1,4 миллиона рублей решить вопросы бюджетного финансирования строительства и сообщил посреднику способ передачи денег. В марте предприниматель перечислил на оговоренный расчетный банковский счет требуемую сумму, обналиченные деньги посредник передал Хвостову, который распорядился средствами по своему усмотрению.

В то же время, как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в период с 2009 по 2014 год по фиктивным основаниям Хвостовым было незаконно санкционировано перечисление различным компаниям свыше 230 миллионов рублей из областного бюджета.

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