Бывший ведущий программы «Суд идет» арестован по обвинению в мошенничестве

Решением Басманного суда Москвы бывший ведущий программы «Суд идет» Владимир Резник, обвиняемый в мошенничестве в крупных размерах, арестован на один месяц и шестеро суток.

- Постановлением суда Владимиру Резнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 6 суток, то есть до 26 декабря, - цитирует представителя суда ТАСС.

Резнику инкриминируется то, что он за вознаграждение в 4,5 миллиона рублей обещал бизнесмену договориться о назначении ему условного наказания за незаконную банковскую деятельность, однако в действительности не мог повлиять на решение суда.