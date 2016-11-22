Бывший ведущий программы «Суд идет» арестован по обвинению в мошенничестве
Решением Басманного суда Москвы бывший ведущий программы «Суд идет» Владимир Резник, обвиняемый в мошенничестве в крупных размерах, арестован на один месяц и шестеро суток.
- Постановлением суда Владимиру Резнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 6 суток, то есть до 26 декабря, - цитирует представителя суда ТАСС.
Резнику инкриминируется то, что он за вознаграждение в 4,5 миллиона рублей обещал бизнесмену договориться о назначении ему условного наказания за незаконную банковскую деятельность, однако в действительности не мог повлиять на решение суда.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии