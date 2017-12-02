Бывший советник Дональда Трампа пройдет проверку на детекторе лжи
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн согласился дать показания с использованием детектора лжи.
Он обязуется «целиком и полностью, честно и откровенно» сотрудничать с правоохранительными органами.
Такое взаимодействие «может включать, но не может быть ограничено ответами на вопросы, письменными показаниями под присягой, прохождением детектора лжи под контролем правительства и участием в операциях под прикрытием, которые проводят правоохранительные органы», передает RT.
Ранее Флинн признался, что дал ФБР ложные показания по «российскому делу».
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