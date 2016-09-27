Бывший сотрудник СК РФ пойдет под суд

Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя контрольно-ревизионного управления Главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета РФ Сергея Объедкова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ(мошенничество при получении выплат), сообщает агентство городских новостей "Москва"

По версии следствия, в 2012-2015 гг. Объедков изготовил поддельные договоры найма, из которых следовало, что на протяжении нескольких лет он проживал в г. Москве на съемных квартирах. При этом фактически Объедков нанимателем указанных жилых помещений никогда не являлся и никогда в них не жил.

После возбуждения в отношении него уголовного дела, Объедков добровольно возместил причиненный ущерб и внес в кассу Следственного комитета РФ 675 тыс. рублей.

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