Бывший следователь МВД заочно арестован в Британии

Фигурант «дела Магнитского», бывший следователь МВД Павел Карпов, заочно арестован в Великобритании за отказ и неповиновение суду.

Ордер на арест был выдан в связи с нарушением Карповым судебных постановлений выплатить фонду «Hermitage Capital» компенсацию в размере 650 тысяч фунтов стерлингов по делу о защите чести и достоинства.

Однако 39-летний экс-следователь на судебное заседание не явился, отмечает РБК.

По версии следствия, юрист фонда «Hermitage Capital» Сергей Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым были причастны Карпов и другие сотрудники МВД России, в связи с выводом из страны 5 млрд рублей.

В отношении деятельности Карпова основатель Фонда борьбы с коррупцией, политик Алексей Навальный опубликовал расследование, которое показало причастность Карпова к гибели сотрудника фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского в 2009 году.

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Теги:
События: кража, криминал
Организации: МВД
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