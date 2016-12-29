Бывший мэр Сергиева Посада обвинен во взяточничестве и оштрафован

Следственное управление СК РФ по Костромской области сообщило о том, что Костромской суд признал бывшего мэра Сергиева Посада (Московская область) Виктора Букина виновным во взяточничестве в особо крупных размерах и оштрафовал.

Букин признан виновным в получении главой органа местного самоуправления взятки через посредника, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере, - сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, в 2014 году в администрацию Сергиева Посада обратился директор коммерческой фирмы из Костромы и потребовал перечислить 48 миллионов рублей, взысканных с администрации в судебном порядке. После этого глава города Букин заявил, что задолженность может быть погашена только в случае передачи ему 50 процентов суммы долга.

Это требование он передал через своего посредника – начальника юридического отдела администрации Сергея Климова. Часть денежных средств поступила костромской фирме в июне 2015 года.

10 июля 2015 года Климов приехал в Кострому, получил 6 миллионов рублей в качестве взятки, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

Букин после возбуждения уголовного дела около полугода находился в международном розыске. В начале января 2016 года он был задержан в Сербии, а в июле 2016 года экстрадирован в РФ.

Суд назначил бывшему мэру наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей и на 10 лет лишил права занимать определенные должности. Ранее его посредник Климов был приговорен к штрафу в 2 миллиона рублей.

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