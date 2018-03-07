Бывший сенатор Вячеслав Дерев отправлен под арест
Экс-сенатору Карачаево-Черкесии Вячеславу дереву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее постановление вынесено Басманным судом Москвы.
Об аресте Дерева ходатайствовало следствие. Под стражей бывший сенатор пробудет до 6 мая, передает «Интерфакс».
Ранее Дереву было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного из-за необоснованного возврата подконтрольной ему фирмы НДС.
Следующая новость Исламисты объявили своей причастности к крушению Ан-26
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии