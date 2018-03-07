Бывший сенатор Вячеслав Дерев отправлен под арест

Экс-сенатору Карачаево-Черкесии Вячеславу дереву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее постановление вынесено Басманным судом Москвы.

Об аресте Дерева ходатайствовало следствие. Под стражей бывший сенатор пробудет до 6 мая, передает «Интерфакс».

Ранее Дереву было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного из-за необоснованного возврата подконтрольной ему фирмы НДС.