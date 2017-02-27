Бывший сенатор получил семь лет колонии за крупное мошенничество
Экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов приговорен Лефортовским судом Москвы к семи годам колонии общего режима. Суд признал его виновным по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении контракта с «Рособоронэкспортом» и правительством Венесуэлы.
Суд пришел к выводу, что Попельнюхов разработал схему, в соответствии с которой в 2010-2011 годах были похищены более одного миллиарда рублей, выделенных на строительство заводов по производству автоматов Калашникова.
Свою вину бывший сенатор не признал, передает «Интерфакс».
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