Бывший сенатор получил семь лет колонии за крупное мошенничество

Экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов приговорен Лефортовским судом Москвы к семи годам колонии общего режима. Суд признал его виновным по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении контракта с «Рособоронэкспортом» и правительством Венесуэлы.

Суд пришел к выводу, что Попельнюхов разработал схему, в соответствии с которой в 2010-2011 годах были похищены более одного миллиарда рублей, выделенных на строительство заводов по производству автоматов Калашникова.

Свою вину бывший сенатор не признал, передает «Интерфакс».