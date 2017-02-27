Бывший сенатор получил семь лет колонии за крупное мошенничество

Экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов приговорен Лефортовским судом Москвы к семи годам колонии общего режима. Суд признал его виновным по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении контракта с «Рособоронэкспортом» и правительством Венесуэлы.

Суд пришел к выводу, что Попельнюхов разработал схему, в соответствии с которой в 2010-2011 годах были похищены более одного миллиарда рублей, выделенных на строительство заводов по производству автоматов Калашникова.

Свою вину бывший сенатор не признал, передает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость В ЛДПР предложили набрать из пенсионеров дружину «догхантеров-информаторов»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО