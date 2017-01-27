Бывший президент Румынии подал в суд на Додона

Экс-лидер Румынии Траян Бэсеску предъявил в Высшую судебную палату Молдавии иск к президенту страны Игорю Додону.

Основанием для этого послужил указ Додона и лишении Бэсеску молдавского гражданства, которое ему было предоставлено предыдущим главой государства Николаем Тимофти.

Пресс-секретарь ВСП Валентин Ластавецкий рссказал РИА «Новости», что заседание по иску бывшего румынского лидера еще на назначено. Однако, по его словам, оно должно состояться в ближайшее время.

Защита Бэсеску считает, что Додон свои указом нарушил законодательство Молдавии, а также Европейскую конвенцию о гражданстве.