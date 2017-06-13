Бывший президент Чехии предложил выйти из ЕС

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что властям страны следует подумать о ее выходе из состава Евросоюза.

Таким образом он прокомментировал решение Еврокомиссии о начале расследования в отношении Праги из-за беженцев. «Пришло время начать готовить выход нашей страны из Европейского Союза. Это единственный путь сохранить наше государство, которое мы унаследовали от наших предков и которое должны передать будущим поколениям», - цитирует бывшего главу государства портал Novinky.

Клаус заявил о недопустимости превращения Чехии в мультикультурное сообщество, состоящее из общин, которые не приспособлены к совместному проживанию.

Ранее сообщалось, что Чехия, Венгрия и Польша отказались принимать мигрантов по квотам ЕС. Еврокомиссия намерена провести расследование, по итогам которого к указанным странам могут быть применены санкции.

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