Бывший премьер Украины прокомментировал безвизовый режим с ЕС
Экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, страна ничего не выиграла.
«Теперь Украина цэ Европа. Что страна получила в результате — только рваные трусы. Не кружевные трусики, как орали на Майдане, а рваные трусы, так сказать, потому что нет денег, даже чтобы нормальные купить», - цитирует URA.RU его запись в Facebook.
Безвизовый режим Украины с ЕС начал действовать с 11 июня. За несколько дней им воспользовались около трех тысяч человек.
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