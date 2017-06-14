Бывший премьер Украины прокомментировал безвизовый режим с ЕС

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, страна ничего не выиграла.

«Теперь Украина цэ Европа. Что страна получила в результате — только рваные трусы. Не кружевные трусики, как орали на Майдане, а рваные трусы, так сказать, потому что нет денег, даже чтобы нормальные купить», - цитирует URA.RU его запись в Facebook.

Безвизовый режим Украины с ЕС начал действовать с 11 июня. За несколько дней им воспользовались около трех тысяч человек.