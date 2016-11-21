Бывший премьер Франции выиграл первый тур праймериз

Экс-глава правительства Франции Франсуа Фийон победил в первом туре праймериз правоцентристов.

Вторым по количеству голосов стал мэр Бордо Ален Жюппе. Бывший президент Франции Николя Саркози не сумел заручиться достаточной поддержкой избирателей для прохождения во второй тур, передает ТВЦ.

Всего в бюллетенях было представлено семь кандидатов. Однако реальными претендентами на пост главы государства считаются только вышеуказанные трое представители республиканцев.

Примечательно, что участвовать в голосовании разрешалось даже тем, кто не состоит в данной партии. Однако при этом с желающих взималась плата в размере двух евро.