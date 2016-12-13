Бывший посол США в РФ Макфол изъявил желание вести свое шоу на телеканале RT

В ответ на заявление бывшего посла США в РФ Майкла Макфола о том, что он готов был бы вести на российском телеканале RT собственную передачу, главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян предложила ему попробовать пилотный проект.

«Я предложил вести свое собственное шоу на телеканале RT. Ответа пока нет», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Макфолом на его страничке в Twitter.

Через некоторое время после публикации твита Симоньян ответила Макфолу. «А давайте! Пилот (пилотный проект) осилите?» — написала Симоньян.

В ответ на это сообщение дипломат попросил команду телеканала в США связаться с ним по электронной почте.

Один из пользователей усомнился, хорошая ли это идея, на что Макфол ответил, что не даст себя обмануть.

«Я не дам им себя обмануть. Они никогда не выпустят в эфир шоу, которое буду вести я. Каждая моя передача была бы посвящена Путину», - заявил бывший американский посол.

Ранее Макфол предложил подумать о новом законе, чтобы зарегистрировать Sputnik и RT в США в качестве иностранных агентов, заявив, что они якобы поддерживали на выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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Теги:
Места: Россия, США
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