Бывший посол США в РФ Макфол призвал Трампа не спешить улучшать отношения с Москвой

Выступая на страницах The Washington Post, бывший посол США в России Майкл Макфол решил дать несколько советов победившему на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональду Трампу.

В частности, дипломат не рекомендует новому главе Белого дома торопиться с «перезагрузкой» отношений с Москвой, так как существуют дела поважнее.

Инструктаж Макфола состоит из трех основных пунктов. Прежде всего необходимо заверить американских партнеров в том, что Соединенные Штаты будут защищать их вне зависимости от «платежеспособности», и Трампу не следует требовать от союзников повышения расходов на оборону.

Макфол также советует Трампу прекратить нападки на Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство. По его мнению, неприязнь нового американского лидера ко всем трансатлантическим торговым инициативам может отрицательно сказаться на взаимодействии с союзниками в Европе.

Наконец, Макфол рекомендует Трампу почаще употреблять слова «демократия» и «свобода». По словам дипломата, пренебрежительное отношение избранного президента к ценностям, «общим для всех союзников США», негативно сказывается на доверии партнеров, поэтому Трампу стоит хотя бы пообещать, что он будет биться за демократию по всему миру, - сообщает РИА «Новости».

Ранее Макфол назвал победу Трампа большим успехом российского руководства и обвинил Москву во вмешательстве в ход предвыборной гонки.

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Теги:
Места: Россия, США
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