Бывший охранник Усамы бен Ладена разгуливает по Германии

Бывший охранник экс-лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена вышел на свободу в Германии.

Мужчина, которого подозревают в связях с терроризмом, останется на свободе, пока не закончится расследование по его делу, однако территорию страны ему покидать запрещено.

Решение о депортации было принято миграционной службой земли Северный Рейн-Вестфалия. 13 июля охранник был депортирован из Германии в Тунис, где его передали местным властям.

Немецкий административный суд в городе Гельзенкирхен посчитал высылку незаконной и в тот же день постановил вернуть его обратно на территорию Германии, сообщает РИА Новости.

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