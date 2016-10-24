Бывший начальник УСБ МВД по ЦАО Москвы арестован судом до 26 ноября

Решением Мещанского суда Москвы срок содержания под арестом бывшего начальника управления собственной безопасности МВД по Центральному административному округу Москвы Андрея Красноперова продлен до 26 ноября. Об этом сообщил адвокат арестованного Рубен Маркарьян.

- Срок содержания под стражей начальнику ОСБ ЦАО Андрею Красноперову продлен до 26 ноября. Судья в постановлении отразила стандартный набор фраз, которые обычно суды избирают при продлении стражи — может воспрепятствовать ходу расследования, давить на свидетелей и тому подобное, — цитирует Маркарьяна РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Красноперов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По словам правозащитника, следствие считает, что старший брат Красноперова Александр, будучи коммерсантом, якобы передал взятку своему младшему брату, и оба хотели «отжать бизнес» у потерпевшего по делу Павла Хорошавина.