Бывший мировой судья устроил стрельбу в Хасавюрте

Бывший мировой судья устроил стрельбу в дагестанском Хасавюрте. Источник ТАСС в силовых структурах сообщает о трех раненых.

Известно, что один из пострадавших находится в реанимации.

Стрелявший сам сдался в руки полиции. Другие подробности этого происшествия пока неизвестны.