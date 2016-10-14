Бывший мировой судья устроил стрельбу в Хасавюрте
Бывший мировой судья устроил стрельбу в дагестанском Хасавюрте. Источник ТАСС в силовых структурах сообщает о трех раненых.
Известно, что один из пострадавших находится в реанимации.
Стрелявший сам сдался в руки полиции. Другие подробности этого происшествия пока неизвестны.
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