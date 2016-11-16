Бывший министр экономики Франции решил баллотироваться на пост президента

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон объявил о своем решении побороться за пост президента страны.

«Я верю больше, чем все остальные, в то, что мы сможем добиться успеха, Франция сможет добиться успеха», - цитирует его издание Le Figaro.

Макрон занимал пост министра в 2014-2016 годах. После ухода в отставку основал собственное движение и выступал с критикой действий кабмина. Слухи о его возможном участии в президентских выборах появились практически сразу, но получили подтверждение только сейчас. Согласно данным соцопросов, Макрона готовы поддержать примерно 14% избирателей.