Бывший мэр Лондона не считает Крым когда-либо принадлежавшим Украине

Вызывающий столько споров в мировом сообществе полуостров Крым никогда не принадлежал Украине, он был включен в состав входившей в состав СССР республики первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым 50 лет назад в результате пересмотра административных, а не государственных границ. С таким заявлением выступил бывший мэр Лондона Кен Ливингстон.

- Крым никогда не был частью Украины, лишь 50 лет назад он отошел к Украине в результате пересмотра границ Хрущевым, который там долго жил и работал. Но об этом никто не пишет и не рассказывает, все лишь расписывают Россию как угрозу, — заявил Ливингстон в интервью RT.

По словам бывшего градоначальника, подобная политика в отношении Москвы позволяет правительствам США и Великобритании наращивать военный бюджет, а корпорации, «производящие все это оружие, продолжают финансировать правительства, проводящие такую политику».

По убеждению Ливингстона, на самом деле Россия не представляет для Запада никакой угрозы.

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