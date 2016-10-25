Бывший король Бельгии Альберт II предстанет перед судом
Брюссельский суд первой инстанции назначил на 21 февраля 2017 года слушания по делу, ответчиком по которому является отрекшийся от престола 82-летний король Бельгии Альберт II.
Истицей в суде выступит 48-летняя Дельфина Боэль, которая требует признать ее внебрачной дочерью Альберта II, - сообщает ТАСС.
Бельгийский принц Лоран, младший сын монарха, ранее уже дал понять, что не будет проходить тест ДНК для установления отцовства Боэль. Если же она будет признана дочерью Альберта II, то получит право на часть его наследства, но не сможет быть причислена к королевской семье.
Поскольку Альберт II еще 21 июля 2013 года передал престол своему старшему сыну Филиппу, он утратил судебный иммунитет.
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