В США бывший клоун решил стать конгрессменом

Кандидатом в палату представителей американского конгресса от штата Южная Каролина может стать бывший клоун «Цирка Барнума и братьев Ринглинг» Стив Лаф.

На промежуточных выборах, которые должны состояться в конце текущего года, он намерен представлять Демократическую партию. Противником экс-циркача станет республиканец Ральф Норман.

Лаф намерен отстаивать в конгрессе ужесточение правил оборота огнестрельного оружия и предоставление всеобщего доступа к системе здравоохранения. Что касается бывшей профессии, то Лаф нисколько ее не стыдится, называя президента США Дональда Трампа и конгрессменов теми еще клоунами, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на ТАСС.