В США бывший клоун решил стать конгрессменом
Кандидатом в палату представителей американского конгресса от штата Южная Каролина может стать бывший клоун «Цирка Барнума и братьев Ринглинг» Стив Лаф.
На промежуточных выборах, которые должны состояться в конце текущего года, он намерен представлять Демократическую партию. Противником экс-циркача станет республиканец Ральф Норман.
Лаф намерен отстаивать в конгрессе ужесточение правил оборота огнестрельного оружия и предоставление всеобщего доступа к системе здравоохранения. Что касается бывшей профессии, то Лаф нисколько ее не стыдится, называя президента США Дональда Трампа и конгрессменов теми еще клоунами, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Следующая новость Авиадебошир угрожал пассажирам расстрелом
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии