Бывший игрок сборной Франции Ди Меко проиграл пари и теперь должен съесть крысу
Выступая в эфире RMC, бывший защитник сборной Франции Эрик Ди Меко заявил, что съест крысу, если игрока «Монако» Бенджемена Менди когда-нибудь вызовут в национальную команду.
16 марта 22-летний футболист «Монако» получил приглашение в стан «трехцветных» и, естественно, сразу же поспешил напомнить Ди Меко о данном им обещании, - сообщает footballhd.ru со ссылкой на твиттер футболиста.
Однако новобранец сборной не стал проявлять жестокость по отношению к старшему товарищу, предложив вместо того чтобы съесть крысу, хотя бы на сутки разместить фото этого не самого симпатичного животного у себя на аватарке.
Следующая новость Пауки едят больше человека
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии