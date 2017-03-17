Бывший игрок сборной Франции Ди Меко проиграл пари и теперь должен съесть крысу

Выступая в эфире RMC, бывший защитник сборной Франции Эрик Ди Меко заявил, что съест крысу, если игрока «Монако» Бенджемена Менди когда-нибудь вызовут в национальную команду.

16 марта 22-летний футболист «Монако» получил приглашение в стан «трехцветных» и, естественно, сразу же поспешил напомнить Ди Меко о данном им обещании, - сообщает footballhd.ru со ссылкой на твиттер футболиста.

Однако новобранец сборной не стал проявлять жестокость по отношению к старшему товарищу, предложив вместо того чтобы съесть крысу, хотя бы на сутки разместить фото этого не самого симпатичного животного у себя на аватарке.