Бывший губернатор Удмуртии признал себя виновным во взяточничестве

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину в получении взяток, но лишь частично.

Бывший губернатор не согласен с вменяемой ему суммой в 140 миллионов рублей, пояснил адвокат Соловьева Алексей Ульянов. Юрист назвал позицию своего подзащитного правильной, поскольку таким образом он может добиться смягчения наказания, сообщает URA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

Защита экс-чиновника полагает, что следствие располагает достаточной информацией для обоснованности обвинения, но в то же время не исключает, что признание Соловьева могло быть получено под давлением.

По версии следствия, взятки бывший губернатор получал в 2014-2016 годах от строителей мостов через реки Буй и Кама, а также в виде доли в коммерческой организации.