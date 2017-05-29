Бывший губернатор Удмуртии признал себя виновным во взяточничестве
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину в получении взяток, но лишь частично.
Бывший губернатор не согласен с вменяемой ему суммой в 140 миллионов рублей, пояснил адвокат Соловьева Алексей Ульянов. Юрист назвал позицию своего подзащитного правильной, поскольку таким образом он может добиться смягчения наказания, сообщает URA.RU со ссылкой на «Коммерсант».
Защита экс-чиновника полагает, что следствие располагает достаточной информацией для обоснованности обвинения, но в то же время не исключает, что признание Соловьева могло быть получено под давлением.
По версии следствия, взятки бывший губернатор получал в 2014-2016 годах от строителей мостов через реки Буй и Кама, а также в виде доли в коммерческой организации.
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