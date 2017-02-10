Бывший губернатор Пермского края возглавил Ространснадзор

Бывший глава Пермского края Виктор Басаргин назначен руководителем Ространснадзора. Соответствующее решение было принято премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Глава правительства отметил опыт работы Басаргина на федеральном уровне и знанием им региональной специфики, передает ТАСС.

Медведев предупредил, что на новом посту экс-губернатору предстоит серьезная работа, охватывающая все виды, обеспечение безопасности грузовых и пассажирских перевозок. Он выразил надежду на то, что Басаргин справится с новой задачей, а тот, в свою очередь пообещал оправдать доверие.

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