Бывший губернатор Челябинска объявлен в международный розыск
Экс-глава Челябинской области Михаил Юревич, подозреваемый в получении крупной взятки, объявлен в международный розыск.
По словам адвоката бывшего губернатора Игоря Трунова, следствие настаивает на заключении его клиента под стражу. В то же время он отметил, что следствию известно о нахождении Юревича на лечении, сообщает НСН.
Экс-губернатор подозревается в получении взятки на сумму в 26 миллионов рублей от главы Минздрава Челябинской области.
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