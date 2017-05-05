Бывший губернатор Челябинска объявлен в международный розыск

Экс-глава Челябинской области Михаил Юревич, подозреваемый в получении крупной взятки, объявлен в международный розыск.

По словам адвоката бывшего губернатора Игоря Трунова, следствие настаивает на заключении его клиента под стражу. В то же время он отметил, что следствию известно о нахождении Юревича на лечении, сообщает НСН.

Экс-губернатор подозревается в получении взятки на сумму в 26 миллионов рублей от главы Минздрава Челябинской области.