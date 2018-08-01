Бывший мэр города на Сахалине попался на взятках и наркотиках

Бывший мэр Александровска-Сахалинского Сергей Гейченко подозревается в получении взяток и хранении наркотиков.

По версии следствия, в момент нахождения на должности муниципальной службы в Холмском городском округе, он требовал от представителей коммерческих структур взятки в крупном (200 тысяч рублей) и особо крупном (10 млн рублей) размерах за покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Сергею Гейченко грозит 15 лет лишения свободы, отмечает «Федерал Пресс».

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