Бывший мэр города на Сахалине попался на взятках и наркотиках
Бывший мэр Александровска-Сахалинского Сергей Гейченко подозревается в получении взяток и хранении наркотиков.
По версии следствия, в момент нахождения на должности муниципальной службы в Холмском городском округе, он требовал от представителей коммерческих структур взятки в крупном (200 тысяч рублей) и особо крупном (10 млн рублей) размерах за покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов.
Сергею Гейченко грозит 15 лет лишения свободы, отмечает «Федерал Пресс».
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