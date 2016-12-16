Бывший глава МВД Украины рассказал правду о стрельбе по участникам Майдана

Выступая в московском Дорогомиловском суде в качестве свидетеля по делу о событиях в Киеве в феврале 2014 года, бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что огонь по участникам Майдана велся из зданий, которые контролировали представители Майдана.

- Наши подразделения (спецподразделение «Сокол», спецподразделение «Беркут», подразделение внутренних войск «Омега») были нацелены на выявление и задержание, и, при необходимости, обезвреживания тех лиц, которые применяли огнестрельное оружие. Но установить таких лиц на тот момент им не удалось по той причине, что фактически вся территория, откуда велся прицельный огонь, контролировалась силами Майдана. Это помещение консерватории, помещение гостиницы «Украина», это помещение, находящееся в том квартале, — цитирует Захарченко РИА «Новости».

По словам свидетеля, МВД Украины предприняло все меры для установления огневых точек, откуда велась стрельба как по участникам Майдана, так и по представителям правоохранительных органов.

В Дорогомиловском суде рассматривается иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, который требует признать события февраля 2014 года в Киеве государственным переворотом.