Бывший глава таможни аэропорта «Внуково» скрылся от следствия

Экс-начальник таможни аэропорта «Внуково» Юрий Шебуняев скрылся от следствия. Ранее он обвинялся в незаконном ввозе в Россию товаров из Турции.

Следственные органы планируют объявить мужчину в международный розыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного управления на транспорте СКР Татьяну Морозову.

По ее словам, местонахождение Шебуняева не установлено. Он скрылся еще в июле 2016 года, а позже прислал на работу заявление об увольнении.

В августе СК предъявили ему заочно обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), мужчина был объявлен в федеральный розыск.