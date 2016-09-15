Бывший глава таможни аэропорта «Внуково» скрылся от следствия
Экс-начальник таможни аэропорта «Внуково» Юрий Шебуняев скрылся от следствия. Ранее он обвинялся в незаконном ввозе в Россию товаров из Турции.
Следственные органы планируют объявить мужчину в международный розыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного управления на транспорте СКР Татьяну Морозову.
По ее словам, местонахождение Шебуняева не установлено. Он скрылся еще в июле 2016 года, а позже прислал на работу заявление об увольнении.
В августе СК предъявили ему заочно обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), мужчина был объявлен в федеральный розыск.
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