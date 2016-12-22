Бывший глава Роспечати Миронов оштрафован на 100 тысяч за призыв к экстремизму

Борис Миронов, бывший глава Роспечати, признан виновным в призывах к экстремизму и решением Басманного суда Москвы оштрафован на 100 тысяч рублей.

- Суд постановил признать Миронова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ («Призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - цитирует приговор судьи ТАСС.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала книга Миронова «Битва с игом иудейским», которую издательство «Алгоритм» выпустило тиражом около двух тысяч экземпляров. Как установила лингвистическая экспертиза, в рукописи Миронова содержится «призыв к вооруженному восстанию, дискриминационным действиям по отношению к евреям и совершению насильственных действий по отношению к ним».

Адвокаты Миронова заявили, что будут обжаловать решение суда.

- Обвинение основано на доносе свидетеля, а эксперты лишь подтвердили это. Не удалось выяснить, кто эти эксперты, книгу больше никто в руки не брал. Мы обжалуем это решение, - подчеркнул правозащитник, представляющий интересы Миронова.

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