Бывший глава Коми Торлопов признал свою вину в мошенничестве на 2,5 млрд рублей
На заседании Басманного суда Москвы, где решался вопрос об избрании меры пресечения бывшему главе Республики Коми Владимиру Торлопову, следователь заявил, что обвиняемый полностью признал свою вину в создании преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей.
- Торлопов признал свою вину, - цитирует следователя корреспондент ТАСС с места события.
Бывший глава Коми и сенатор также согласился с предложенной для него следствием мерой пресечения в виде домашнего ареста.
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