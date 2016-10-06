Бывший глава Коми Торлопов обвинен в мошенничестве на 2,5 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил официальные обвинения бывшему главе Республики Коми и сенатору Владимиру Торлопову.

«Он обвиняется в создании и руководстве совместно с Гайзером, Зарубиным и другими соучастниками преступным сообществом, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной преступной группы с использованием своего служебного положения» - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Следственного комитета.

Отмечается, что в результате преступных действий Торлопова государству был причинен ущерб на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Следственный комитет ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Торлопов был допрошен по делу в качестве подозреваемого.