Бывший депутат Госдумы дал показания против Януковича

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал украинской Генпрокуратуре показания против бывшего президента страны Виктора Януковича.

Экс-парламентарий сам связался с главой ведомства Юрием Луценко для дачи показаний, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре Украины. При этом собеседник издание допустил, что на их основе Януковичу были предъявлены обвинения в госизмене.

Отмечается также, что Вороненков частично подтвердил показания другого экс-депутата Ильи Пономарева, считающегося одним из ключевых свидетелей в деле Януковича.