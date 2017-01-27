Бывший депутат Госдумы дал показания против Януковича

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал украинской Генпрокуратуре показания против бывшего президента страны Виктора Януковича.

Экс-парламентарий сам связался с главой ведомства Юрием Луценко для дачи показаний, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре Украины. При этом собеседник издание допустил, что на их основе Януковичу были предъявлены обвинения в госизмене.

Отмечается также, что Вороненков частично подтвердил показания другого экс-депутата Ильи Пономарева, считающегося одним из ключевых свидетелей в деле Януковича.

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