Бывший депутат Госдумы Хинштейн стал советником главы Росгвардии

Бывший депутат Государственной думы Александр Хинштейн утвержден в должности советника директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) Виктора Золотова, утверждает «Коммерсант».

Хинштейн будет заниматься созданием положительного имиджа силовой структуры.

Нового советника уже представили коллективу. Он также будет регулировать нормативно-правовую базу и заниматься пропагандистской и идеологической работой. Комментировать свое назначение Хинштейн отказался.

Хинштейн ранее трудился в силовых структурах. Он награжден ведомственными наградами МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, ФМС, Минюста, Генпрокуратуры и ФСКН.