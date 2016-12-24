Бывший баскетболист сборной Франции погиб в аварии

36-летний баскетболист Папе Бадиане скончался во Франции. Спортсмен попал в автокатастрофу.

Происшествие случилось в департаменте Дё-Севр, сообщает Р-Спорт. Подробности аварии не известны.

Баскетболист в составе сборной Франции провел 23 матча. Во Франциион выступал за команды "Роанн", "Ле-Ман" и "Пуатье". Бадиане закончил спортивную карьеру в 2013 году после травмы запястья. Соболезнования в связис кончиной спортсмена выразили многие спортсмены со всего мира.