Бывший баскетболист сборной Франции погиб в аварии
36-летний баскетболист Папе Бадиане скончался во Франции. Спортсмен попал в автокатастрофу.
Происшествие случилось в департаменте Дё-Севр, сообщает Р-Спорт. Подробности аварии не известны.
Баскетболист в составе сборной Франции провел 23 матча. Во Франциион выступал за команды "Роанн", "Ле-Ман" и "Пуатье". Бадиане закончил спортивную карьеру в 2013 году после травмы запястья. Соболезнования в связис кончиной спортсмена выразили многие спортсмены со всего мира.
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